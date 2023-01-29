Komşu kuyumcunun 'vitrinden hırsızlık' iddiası

MANİSA'da, altın alışverişinde bulundukları karşı komşuları M.G.'nin, 1 ayda 6 kez kendi vitrinlerinden 270 gram altın çaldığını ileri süren kuyumcu kardeşler Esad Ömer Karaköse (38) ve İlknur Baydar (45), güvenlik kamerası görüntüleriyle polise şikayetçi oldu.

MANİSA'da, altın alışverişinde bulundukları karşı komşuları M.G.'nin, 1 ayda 6 kez kendi vitrinlerinden 270 gram altın çaldığını ileri süren kuyumcu kardeşler Esad Ömer Karaköse (38) ve İlknur Baydar (45), güvenlik kamerası görüntüleriyle polise şikayetçi oldu. Şikayet üzerine iş yerinde sayım yapılan ve gözaltına alınan kuyumcu M.G., adli kontrolle serbest kaldı. Suçlamaları kabul etmeyen M.G., "Kuyumcular arasında altın alışverişi bu şekilde yapılıyor. Vitrinden ödünç olarak aldığım altınları da kendi dükkanıma müşteriye göstermek için götürdüm. Üzerini de götürürken herhangi bir hırsızlık olayına karşı örttüm. Altınları çalmış değilim" dedi.

Olay, Şehzadeler ilçesindeki Kuyumcular Çarşı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 7 Ocak'ta vitrindeki altın takılardan bir bölümünün eksildiğini fark eden kuyumcu kardeşler Esad Ömer Karaköse ve İlknur Baydar, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. 2 kardeş, altınları güvendikleri ve birbirleriyle altın alışverişinde bulundukları komşuları M.G.'nin çaldığını öne sürdü. Son 1 ayda 6 defa aynı yöntemi kullandığını ve 270 gram altınlarını çaldığını iddia eden kardeşler, kuyumcudan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine M.G.'nin iş yerine operasyon düzenleyen polis, sayım gerçekleştirdi. M.G., dün gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi; adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.G. ise "Kuyumcular arasında altın alışverişi bu şekilde yapılıyor. Vitrinden ödünç olarak aldığım altınları da kendi dükkanıma müşteriye göstermek için götürdüm. Üzerini de götürürken herhangi bir hırsızlık olayına karşı örttüm. Altınları çalmış değilim" dedi.