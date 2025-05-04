Komşu Kılık Kıyafetiyle dehşet saçtı: Genç Kadın Cinayeti

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde yan komşusu Murat Açıkgöz (50) tarafından tabancayla başından vurularak öldürülen Hatice Çınar'ın (21) cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Naim Sokak'taki 4 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Esenboğa Havalimanı'nda çalışan Hatice Çınar'ın işe gitmemesinden şüphelenen iş arkadaşları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Çınar'ın evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin binadaki incelemesinde, bir süre önce Almanya'dan ilçeye taşınan Murat Açıkgöz'ün, 2 Mayıs akşamı komşusu Hatice Çınar'ın evine girdiği, genç kadını başından vurarak öldürdükten sonra kendi yaşamına da son verdiği belirlendi. Her iki kişinin de yalnız yaşadığı belirtildi.

Hatice Çınar'ın cenazesi, bugün ikindi vakti Hasanoğlan Tokluoğlu Camisi'nde kılınan namazın ardından Hasanoğlan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Açıkgöz'ün ölüm haberinin de yakınlarına verildiği ancak cenazesinin henüz Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınmadığı belirtildi.