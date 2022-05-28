Komşu kavgasında taraflara tehditten 5'er ay hapis cezası - Haberler

İZMİR'de komşusu olan üniversite öğrencilerine, 'Üzerinize mermi boşaltacağım' dediği gerekçesiyle hakkında 'silahla tehdit' ve 'hakaret' suçlarından dava açılan Deniz Özarslan (36), 'silahla tehdit' suçundan 5 ay hapis cezası alıp, 'hakaret' suçundan beraat etti. Mahkeme, aynı olay nedeniyle hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçundan yargılanan Sevda Berna Güntekin'i (25) de 'tehdit' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı, hakaret suçundan ise beraatine karar verdi.

Üniversite öğrencileri Sevda Berna Güntekin ve Derya Kılıç (25), 2 yıl önce sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Nisan'da, Konak ilçesindeki evlerindeyken ses duyup balkona çıktı. Pencereden kendilerine seslenen yan binadaki komşuları Deniz Özarslan, iddiaya göre silah gösterdi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Sevda Berna Güntekin verdiği ifadede, "Buna mermi doldurup, üzerinize boşaltacağım diye bağırdı. Kendisi alkollüydü. Bize, 'Sizi kızıl bir kadına dövdüreceğim. Yüzünüze tükürüp koronavirüs bulaştıracağım. Donunuzu indirip videoya çekeceğim' gibi laflar etti. Biz içeriye girince de 'Çıkın dışarı o…lar' diyerek bağırdı. Ben polisi ararken, o sırada ev arkadaşım Derya Kılıç bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti" dedi. Güntekin ile Kılıç, adrese gelen polislerle emniyete gidip Deniz Özarslan'dan şikayetçi oldu. Polis Özarslan'ı gözaltına aldı. Sonraki süreçte Kılıç, Özarslan hakkındaki şikayetini geri çekti.

Davanın İzmir 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 25 Mayıs'ta görülen duruşmasında mahkeme başkanı kararını açıkladı. Hakaretin karşılıklı olması nedeniyle hem Özarslan, hem de Güntekin bu suçtan beraat ederken, taraflar 'tehdit' suçundan 5'er ay hapis cezası aldı. Hakim, Güntekin hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.