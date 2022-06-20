Komşu esnafın kaçak elektrik bilmecesi

BAYRAMPAŞA'da konfeksiyon atölyesi işleten Emre Ayan, alt katındaki esnafın ona ait olan elektrik aboneliğini üzerine aldığı için, kendisini kaçak kullanıcı durumuna düşürdüğü iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayan "Elektriği kullanamadığım için iş yapamıyorum" dedi.

Bayrampaşa İsmet Paşa Mahallesi Nimet Sokak'ta konfeksiyon atölyesi işleten Emre Ayan, 6 Haziran tarihinde elektrik aboneliğini üzerine aldı. Bu sırada alt katındaki esnafın, elektrik sayacından kaçak hat çektiğini fark eden Emre Ayan, hattı kesti. Bunun üzerine alt kattaki esnaf T.S., 14 Haziran'da elektrik kurumu ve belediyeye yaptığı başvuruda yanlış adres göstererek, atölyenin elektrik aboneliğini üzerine aldı. Böylece Ayan, resmi olarak kaçak elektrik kullanıyor durumuna geldi. Elektrik kurumu ve belediyeye yaptığı başvurulardan sonuç alamayan Ayan, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"ELEKTRİK SAATİ ÜZERİNDEN BENİM ABONELİĞİMİ ALIYOR"

"MALİYE KAYDI YOK, DASK RAPORU YOK"

Elektirik olmadığı iş yerinin 5 gündür kapalı olduğunu söyleyen Ayan, "Yaklaşık 40-50 bin TL zararım var. Suç duyurusunda bulunduğumda, elektrik idaresiyle çözmem gerektiği söyledi. Elektrik idaresi ise 'Bu saat şu an alt katın, siz gidip proje çizdirin ve saat alın' diyor. Bu saat 10 yıldır burada, benim dükkanımda. Alt katta sayaç yok ama projesi var, bunu öğrendik. Ama Maliye kaydı, DASK raporu yok. Bu nedenle fazla maliyetli olacağı için böyle bir işlem yapmış" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel