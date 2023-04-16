Komşu çocukların silahla oyunu kanlı bitti: 1 ölü

ADANA'da komşusu ve yaşıtı M.A.G. ile pompalı av tüfekle oynarken iddiaya göre silahın kazara ateş alması sonucu göğsünden vurulan Yusuf Akgül (14), hayatını kaybetti.

ADANA'da komşusu ve yaşıtı M.A.G. ile pompalı av tüfekle oynarken iddiaya göre silahın kazara ateş alması sonucu göğsünden vurulan Yusuf Akgül (14), hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Akgül ve komşusu M.A.G., iddiaya göre evlerinin önünde pompalı av tüfeğiyle oynamaya başladı. Silah, M.A.G.'nin elindeyken kazara ateş aldı. Silahtan çıkan saçmalar, Akgül'ün göğsüne isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kalbine saçma isabet eden Akgül, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından M.A.G., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma başlattı.