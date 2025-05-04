Komşu Cinayeti: 21 Yaşındaki Kadın Öldürüldü, Zanlı İntihar Etti
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 21 yaşındaki Hatice Ç, komşusu Murat A tarafından tabancayla öldürüldü. Murat A, cinayetin ardından intihar etti. Olay polis tarafından soruşturuluyor.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 21 yaşındaki kadını tabancayla öldüren komşusu aynı silahla intihar etti.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Naim Sokak'taki 4 katlı binanın birinci katında oturan Hatice Ç'den haber alamayan iş arkadaşları, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yalnız yaşayan Hatice Ç'nin dairesine giren ekipler, genç kadın ile komşusu Murat A'yı (50) tabancayla vurulmuş halde ölü buldu.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemede Murat A'nın komşusu Hatice Ç'yi tabancayla öldürüp aynı silahla intihar ettiği belirlendi.
Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.