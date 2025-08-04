Komşu Aileler Arasında Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 4 Gözaltı

Komşu Aileler Arasında Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 4 Gözaltı
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Ankara'nın Mamak ilçesinde, komşu ailelerin çocukları arasında soda şişesi atılması nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanırken, 4 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da komşu ailelerin çocukları arasında üst kattan çöp atılması nedeniyle çıkan tartışma, ailelerin dahil olmasıyla bıçaklı kavgaya döndü. Olayda 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Mamak ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı apartmanda oturan komşu ailelerin çocukları arasında üst kattan soda şişesi atılması nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Ailelerin de karıştığı kavgada D.K. yüzüne aldığı darbe ile yaralanırken, karşı aileden O.K. kolundan, A.K. ise karnından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karıştığı tespit edilen E.D., M.K., A.K. ve F.K. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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