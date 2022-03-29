Mimar Sinan konulu kompozisyon yarışmasına 218 kişi katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Medeniyetin Dehası Mimar Sinan" adlı kompozisyon yarışmasına 218 kişi katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK tarafından yürütülen kompozisyon yarışmasına başvurular 20 Mart'ta sona erdi. Yarışmaya, kentte ikamet eden ve eğitim gören 26 yaşından küçük lise ve üniversite öğrencilerinin iki kategoride katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türk-İslam medeniyetine mimari alanda büyük hizmetler veren ve eserleri asırlar geçmesine rağmen ayakta duran Mimar Sinan'ın dünya için büyük bir değer olduğunu belirtti.

Büyükkılıç, gençlerin Mimar Sinan'ı, eserlerini, düşünce dünyasını ve insanlığa bıraktığı izleri tanımaları amacıyla düzenledikleri yarışmaya 218 gencin katıldığını ifade ederek, dereceye girenlerin nisan ayında duyurulacağını, birincilere 10 inç tablet, ikincilere 7 inç tablet, üçüncülere ise akıllı saat hediye edileceğini aktardı.