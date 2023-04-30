Komorlar'ın Paris Büyükelçisi'ne göre, Mayotte Adası'nın istikrarı Fransızlaştırma yüzünden bozuldu

Komorlar Birliği'nin Paris Büyükelçisi Ahamada Ahmadi, Mayotte Adası'nda yaşanan şiddet olaylarının, uluslararası hukuku hiçe sayan Fransa'nın buraya el koyması ve zorla Fransızlaştırma çabasıyla ortaya çıktığı değerlendirmesini yaptı.

Komorlar Birliği'nin Paris Büyükelçisi Ahamada Ahmadi, Mayotte Adası'nda yaşanan şiddet olaylarının, uluslararası hukuku hiçe sayan Fransa'nın buraya el koyması ve zorla Fransızlaştırma çabasıyla ortaya çıktığı değerlendirmesini yaptı.

Büyük Komor, Anjouan, Mohelli ve Mayotte isimli 4 adadan oluşan eski Fransız sömürgesi Komorlar'ın yüzde 95'i, 1974'te düzenlenen referandumda bağımsızlıktan yana oy kullandı.

Bağımsızlığını 1975'te ilan eden ekseriyeti Müslümanlardan oluşan Komorlar Birliği'nin bayrağında İslam'ı temsilen yeşil renk ve beyaz hilal yer alıyor.

1976'da tekrarlanan bağımsızlık referandumunda, Mayotte Adası sakinlerinin yüzde 65'i Fransız idaresinin devamını istedi. Aynı yıl Fransa, Mayotte hariç, Komorlar'ın bağımsızlığını kabul etti.

2011'de Fransa'nın vilayeti haline gelen Mayotte Adası, ülkenin en genç nüfusuna sahip ve aynı zamanda en fakir vilayeti.

Komorlar Birliği'ndeki diğer 3 adadan Mayotte Adası'na gelenleri "yasa dışı göçmen" olarak gören Fransız yönetimi, vilayette gençlerin karıştığı şiddet olayların artmasıyla 24 Nisan'da "Wuambushu" adı altında operasyon başlattı.

Bu operasyon Mayotte Adası'ndaki gecekonduları yıkarak düzensiz göçmenleri sınır dışı etmeyi kapsıyor.

Bu hafta Mayotte Adası'nın Eyalet Meclisi Başkan Yardımcısı Salime Mdere, bu operasyona direnen Komorluları terörist olarak nitelerken, diğer göçmenlerin cesaretlenmemesi için gerekirse bazılarının öldürülmesi çağrısı yaptı.

Mdere'nin bu sözleri Fransız siyasetçilerin tepkisine neden oldu.

"(Fransa) adaya Fransızlık nakletmek istedi ancak bu nakil tutmadı"

Komorlar Birliği'nin Paris Büyükelçisi Ahamada Ahmadi, AA muhabirine Mayotte Adası'ndaki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ahmadi, Fransa'nın Komorlar Birliği'nin bağımsızlığı sırasında uluslararası hukuku hiçe sayarak 4 adadan 1'ine "el koyduğu" ve vilayet konumuna getirdiği yorumunu yaptı.

Büyükelçi, Ahmadi, "(Fransa) geleneksel bir toplum olan adaya belli bir Fransızlık nakletmek istedi ancak bu nakil tutmadı." ifadesini kullandı.

Ahmadi, tüm bunların ve adadaki toplumun yapısının bozulmasının burada şiddet olaylarının meydana gelmesine sebebiyet verdiğini ifade ederek bu şiddetin köküne inerek çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Ahmadi, Wuambushu operasyonunun, adanın bulunduğu durum için çözüm değil, şiddet içerdiğini ifade etti.

Bu operasyonun yanlış olduğunu savuna Ahmadi, bu kapsamda diğer 3 adadan gelen Komorluların hedef gösterilmesini yabancı düşmanlığı olarak nitelendirdi.

Adaya başka ülkelerden gelen göçmenlerin de olduğunu kaydeden Ahmadi ayrıca Mdere'nin Komorlulara ilişkin sarf ettiği sözlerin suç teşkil ettiğini söyledi.

Komorlar Birliği'nden Fransa'ya diyalog çağrısı

Ülkesinin Fransa'yla düzenli ilişkileri olduğunu söyleyen Ahmadi, Fransa'yla oturup konuşabileceklerini belirtti.

Ahmadi, "Mayotte Adası Komorlar Birliği'ne ait bir adadır." dedi.