Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin soruşturmada 10 gözaltı - Haberler

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Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin soruşturmada 10 gözaltı

AA - Cemil Murat Budak - Güncel
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Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin soruşturmada 10 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 2006'daki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 10'u yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 2006'daki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 10'u yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edildiği belirtildi.

Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 11 şüpheli hakkında Ankara merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Cemil Murat Budak - Güncel

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