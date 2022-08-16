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KOMİSER, ARAÇLARI DURDURUP, KARA YOLUNDAKİ KAPLUMBAĞAYI KURTARDI

AMASYA'da uygulama sırasında kara yolu üzerindeki kaplumbağayı fark eden komiser Aykut Yerevur, eli ile araçları durdurup hayvanı kurtardı; o anlar güvenlik kamarasına yansıdı.

AMASYA'da uygulama sırasında kara yolu üzerindeki kaplumbağayı fark eden komiser Aykut Yerevur, eli ile araçları durdurup hayvanı kurtardı; o anlar güvenlik kamarasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, çevresi mısır tarlaları ile çevrili Amasya-Taşova kara yolunda uygulama yaptı. Bu sırada ekipler, asfalta ilerleyen bir kaplumbağayı fark etti. Geçen araçları eli ile durduran komiser Aykut Yerevur, kaplumbağayı alarak güvenlik alana taşıdı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Su içirilen kaplumbağa, daha sonra araziye bırakıldı.

Komiser Aykut Yerevur, "Kaplumbağayı kenara aldıktan sonra su verdik ve doğal ortamına koyduk. Bizim görevimiz; insanları olduğu kadar hayvanları da korumak. Görevimizi ifa etmenin vermiş olduğu huzurla devam ediyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Amasya Güncel Haberler

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