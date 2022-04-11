Komedyenlikten Cumhurbaşkanlığına: Zelenski - Haberler

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Komedyenlikten Cumhurbaşkanlığına: Zelenski

DailyMotion.com - Güncel
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Asıl mesleği aktörlük olan Volodimir Zelenski, başrol oynadığı bir diziyle halkın gönlüne girdi.

Asıl mesleği aktörlük olan Volodimir Zelenski, başrol oynadığı bir diziyle halkın gönlüne girdi. Tıpkı o dizideki gibi yolsuz politikacılardan bıkan halk tarafından cumhurbaşkanlığına seçildi. Zelenski, Rusya ordusunun ülkesini işgalinden bu yana, dünyada övgü alan bir lider haline geldi

DailyMotion.com / Güncel

Volodimir Zelenskiy, Güncel, Haberler

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