Komedyenin Başına Gelen Şaka Gibi Olay

Komedyenin Başına Gelen Şaka Gibi Olay
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Mersin'deki komedyen Rıdvan Kevrek, yan dairede yapılan tesisat çalışması sırasında evinin duvarının delindiğini fark etti. Olayı cep telefonu ile kaydederek sosyal medya üzerinde paylaştı, fakat takipçileri bu durumun gerçek olduğuna inanmakta zorlandı.

Şaka gibi olay komedyenin başına geldi: Duvarı kırıldı tamirci göründü

Mersin'de yan dairede yapılan tesisat çalışması sırasında evinin odasındaki duvarı delinen, komedyen Rıdvan Kevrek'in olayı fark ederek çektiği video izleyenleri güldürdü

MERSİN - Mersin'de yan dairede yapılan tesisat çalışması sırasında evinin odasındaki duvarı delinen, komedyen Rıdvan Kevrek'in olayı fark ederek çektiği video izleyenleri güldürdü. Komedyenlik ve kurgu çekimler yapan Kevrek, takipçilerine olayın gerçek olduğunu inandırmakta zorlandı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartman da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yan dairede yapılan tesisat çalışması sırasında Rıdvan Kevrek'in evindeki odanın duvarında çatlaklar oluştu, bir tuğlası da tamamen yerinden çıktı. Kevrek, karşı dairenin tadilat yapılan bölümünü net şekilde görebildi. Duvardaki hasarlı bölüm, yan daireye açılan küçük bir pencere görünümü oluşturdu. Gördüğü manzara karşısında şaşıran Kevrek, o anları cep telefonuyla kayda aldı ve sosyal medya hesaplarında paylaştı. Ancak takipçileri, Kevrek'in sık sık komedi ve kurgu içerikleri paylaşmasından dolayı olaya inanmakta zorlandı. Yaşananların gerçek olduğunu belirten Kevrek, olayın ardından gece boyunca kendisine mesaj atan takipçilerine durumun bir kurgu olmadığını anlatmaya çalıştığını söyledi.

"O an güldüm"

İhlas Haber Ajansı muhabirine olayı anlatan Kevrek, "Tesisat çalışması vardı yan dairede. Biz de uyarmak için ustanın yanına giderken duvardaki kırığı gördük. Ben de o anı videoya çektim. 'Usta, sen bizim eve girmişsin,' gibisinden. Usta da normal bir şeymiş gibi karşıladı, ben de o an güldüm" dedi.

Herkes komedi videsou zannetmiş

Görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra herkesin bu olayın da bir skeç olduğunu sandığını söyleyen Kevrek, "Çoğu kişi 'Sen kurgu yapıyorsun, gerçek değil, yine komedi videosu çekiyorsun,' dedi. Bu olaydan sonra ben bir de komedi olmadığını, gerçek olduğunu kanıtlamak için sabaha kadar herkesle mesajlaştım. Genelde gelen tepkilerde 'Yan daire ile burayı bir kiremit mi tutuyor?' diye ifadeler oldu. Bu arada usta kendisi burayı yapacak" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - Güncel
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