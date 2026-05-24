Kombi Tamirine Gittiği Evde Pompalı Tüfek Tehdidiyle Darbedildi

Güncelleme:
Eskişehir'de kombi tamircisi S.O.Z., fiyat anlaşmazlığı nedeniyle ev sahibinin komşusu tarafından pompalı tüfekle tehdit edilip darbedildi. Şüpheli E.K. polis tarafından aranıyor.

OlayEmek Mahallesi Sümbüllü Sokak'taki bir evin kombisini tamir etmek için gelen S.O.Z., ev sahibi D.B ile fiyat konusunda anlaşamayınca, taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın seslerini duyan D.B.'nin komşusu E.K., pompalı tüfekle eve geldi. E.K., kombi ustası S.O.Z.'yi pompalı ile tehdit ederek, darp etti. Evden kaçan S.O.Z.'nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünden sonra hastaneye giden S.O.Z., darp raporu alarak, şikayetçi olacağını söyledi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan E.K.'nin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
