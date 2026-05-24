Eskişehir'de kombi tamiri için gitti evde darbedilen kişi yaralandı

Eskişehir'de kombi tamiri için gittiği evde tartışma sonucu pompalı tüfekle tehdit edilip darbedilen kişi hastaneye kaldırıldı, saldırgan kaçtı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kombi tamiri gittiği evde darbedilen kişi tedavi altına alındı.

Emek Mahallesi Sümbüllü Sokak'taki bir eve kombi tamiri için giden S.O.Z. ile ev sahibi D.B. arasında tartışma çıktı.

Sesleri duyarak olaya dahil olan D.B'nin komşusu E.K, iddiaya göre pompalı tüfekle S.O.Z'nin üzerine yürüdü.

Çıkan arbedede S.O.Z, E.K. tarafından darbedildi.

Yaralanan S.O.Z, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan E.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
