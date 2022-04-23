Komandolardan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine yönelik operasyon! 50 terörist etkisiz hale getirildi

Dün teröristler tarafından Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki polis kontrol noktasına tank savar silahlarıyla saldırı gerçekleştirildi. Özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün şehit olduğu saldırıyla eş zamanlı olarak TSK'ya ait bazı üs bölgelerine de taciz ateşi açıldı.

OPERASYON BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik taciz atışlarına karşılık vermesinin ardından bölgede meşru müdafaa kapsamında geniş çaplı operasyon başlattı. İlk olarak fırtına obüslerinin de aralarında bulunduğu kara ateş destek vasıtalarıyla terör hedeflerine yönelik cezalandırma atışları yapıldı. Ardından komandolar bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

50 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bölgede devam eden operasyonda şu ana kadar 50 terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin şimdiye kadar hiçbir şehidin kanını yerde bırakmadığı, bundan sonra da bırakmayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan her türlü taciz ve saldırılara anında ve misliyle karşılık verilecek. TSK'nin operasyonları ile oluşan huzur ve güven ortamının bozulmasına asla izin verilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.