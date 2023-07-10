Komandolar selin vurduğu Bartın'da temizlik için kolları sıvadı

Bartın'da selin bıraktığı izlerin temizlenmesi için 800 komando sahada yerini aldı. Bartın'da etkili olan yoğun yağış sonrasında oluşan sel ve taşkınların oluşturduğu tahribat gün yüzüne çıkmaya başladı. Bartın Irmağı'nın taşmasıyla göle dönen yollar ile iş yerleri suyun çekilmesiyle balçıkla kaplandı. Farklı illerden destek amaçlı gelen toplamda 800 komando, 62 özel arama kurtarma ekipleri ilçe merkezinde meydana gelen taşkında çamur ve balçıkla kaplanan yol, cadde ve sokakların temizliğini yapıyorlar.