Komandolar sel bölgesinde buldukları Türk bayrağı ve Atatürk posterini temizledi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel bölgesinde görev yapan komandolar, balçık içinde buldukları Türk bayrağı ve Atatürk posterini temizleyerek yerine astı. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel bölgesinde görev yapan komandolar, balçık içinde buldukları Türk bayrağı ve Atatürk posterini temizleyerek yerine astı. İlişi köyünde selden zarar gören alanlarda çalışma yürüten Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ekipleri, bir iş yerinde balçık içinde Türk bayrağı ve Atatürk posteri olduğunu fark etti. Komandolar, Türk bayrağı ve Atatürk posterini balçık içinden alarak temizledi, ardından iş yerinin duvarına astı. AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Komandolar sel bölgesinde buldukları Türk bayrağı ve Atatürk posterini temizledi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.