Komando bölüğü esnafın yaralarını sarıyor

DÜZCE Yoğun yağmur sebebiyle Düzce'de yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan çalışmalarda bölgede görevli Mehmetçik de yer aldı. Askerler işletmelerin temizlenmesine yardım etti.

Düzce'de sağanak yağışın ardından Melen Çayı taştı. Galericiler sitesi ve Sanayi Sitesi sular altında kaldı. Taşan çayın oluşturduğu tahribat sular çekilince ortaya çıktı. Yüzlerce işletme sular altında kaldı. Suların çekildiği bölgede esnaflar çalışmalarını yürütürken, çalışmalara bölgede konuşlu bulunan Jandarma Asayiş Komando bölüğü de katıldı. Suların çekildiği alanlara gelen Mehmetçik, ellerine aldıkları kazma kürek ne varsa yardıma koştu. İşletmesinde askerlerin temizlik çalışmasına destek verdiğini belirten Ferda Sevimli, "Gece saatlerinde dükkana geldim. 2-3 dakika sürmedi bir anda dükkanın içi sular altında kaldı. İçerideki cihazlarım komple zarar gördü. Askerlerimiz geldi bizlere yardım ediyorlar sağ olsunlar. Allah onlardan razı olsun. Başımızdan eksik etmesin. Allah'tan geldi. Diyecek bir şeyimiz yok büyük bir afet oldu. Devletimiz var olsun" şeklinde konuştu.