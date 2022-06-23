KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu'dan Haberler.com'a ziyaret

Birçok ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla suç örgütlerinin belini kıran Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'nın başındaki isim olan KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu, Haberler.com'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Çorumlu, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ve editör ekibiyle bir süre sohbet etti.

"DÜMEN" OPERASYONUNU BİZZAT YÖNETTİ

Çorumlu'nun daire başkanlığını yaptığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı son olarak 43 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Dümen" operasyonu ile adından söz ettirdi. Yüzlerce vatandaşı mağdur eden ve devleti milyonlarca TL zarara uğratan Mali Suç Örgütlerine yönelik İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 226 kişi gözaltına alındı.

MÜCADELE İLE GEÇEN BİR ÖMÜR

1968 yılında Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde dünyaya gelen Mahmut Çorumlu, 1986 yılında polis kolejinden, 1990 yılında ise polis Akademisinden mezun oldu. 1990 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde komiser yardımcısı olarak göreve başlayan Çorumlu, daha sonra sırasıyla Kars, Sinop, Sivas, Kastamonu il emniyet müdürlükleri ve Polis Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda görev yaptı.

2019 YILINDA KOM DAİRE BAŞKANLIĞI'NA ATANDI

2008-2010 ve 2012-2013 yılları arasında Birleşmiş Milletler barış gücü bünyesinde Fildişi Sahili'nde görev yapan Çorumlu, 2017 yılında "İstihbarat ve Karşı İstihbarat Hizmetlerinin Arasındaki İlişkiler" konulu çalışması ile tezli yüksek lisansını tamamladı. 2016 yılı Ekim ayından 2019 eylül ayına kadar Kırıkkale Emniyet Müdürü olarak görev yapan Çorumlu, 2019 Eylül ayında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na atandı.