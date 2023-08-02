Koluman Otomotiv Endüstri, Zırhlı Aktan projesi için anlaşma imzaladı

Koluman Otomotiv Endüstri, Savunma Sanayi Başkanlığı ile Zırhlı Muharebe Sahası Akaryakıt Tankeri (Zırhlı Aktan) projesi için anlaşma imzaladı. Proje kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyaçlarına uygun olarak 41 araçlık teslimat gerçekleştirilecek.

Koluman Otomotiv Endüstri, Savunma Sanayi Başkanlığı ile Zırhlı Muharebe Sahası Akaryakıt Tankeri (Zırhlı Aktan) projesi için anlaşma imzaladı. Proje kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyaçlarına uygun olarak 41 araçlık teslimat gerçekleştirilecek.

Uluslararası Savunma Sanayii Fuar (IDEF) alanında gerçekleştirilen imza töreninde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, KKK SPPY Başkanı Tuğgeneral Ercan Eroğlu, Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Başkanı Tuğg. Ersel Özer, Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık ve Koluman Otomotiv Endüstri Genel Müdürü Cengiz Adak yer aldı. Proje kapsamında üretilecek olan balistik korumalı Derman 8x8 araç üzerine balistik sızdırmazlık korumalı tanker üst yapısına sahip araçlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanıp, üretilecek.

Koluman Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı, konuya ilişkin, "Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teşekkürlerimi sunuyorum. DERMAN DROPS projemizin hemen kabinde imzaladığımız Zırhlı Aktan projesi için, bize duyulan güvene minnettarız. Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz" dedi.