Koluman Holding'den Bakan Yaşar Güler'e ziyaret

Koluman Holding Yönetim Kurulu üyesi ve CFO'su Tolga Tunaboylu ile Koluman Motorlu Araçlar Hukuk Danışmanı Gülfem Yüksel, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i makamında ziyaret etti.

Koluman Holding Yönetim Kurulu üyesi ve CFO'su Tolga Tunaboylu ile Koluman Motorlu Araçlar Hukuk Danışmanı Gülfem Yüksel, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Bakan Güler'e 'Derman' maketi hediye edildi.

Ziyaret kapsamında 'Derman Teslimatları' ve 'Aktan Projesi'nin ilerleyişi konuları ele alındı. Ayrıca Koluman Holding yetkilileri, Almanya ile yürüttükleri iş birliği çerçevesinde Unimog'un Türkiye'de 'Koluman' markası ile üretimi hakkında detaylı bilgiler sundu. Koluman Holding, son dönemde gerçekleştirdiği projeler ve Derman'ın askeri lojistikte büyük oyuncu olarak ihracat pazarına çıkış stratejisi hakkında da bilgilendirme yaptı. Özellikle Derman'ın son 1 yılda katıldığı yedi uluslararası fuar ve birçok etkinlik ile desteklendiğini, bu sayede ilerleyen dönemde ihracatta büyük katkı sağlayacak bir ürün olacağı belirtildi.

Bakan Güler, ziyaret kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Unimog ile yaşadığı anıları paylaştı.