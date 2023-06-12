KOLU OT BİÇME MAKİNESİNE SIKIŞAN MUHAMMED, İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tarlada kolu ot biçme makinesine sıkışan Muhammed Muhittin H. (11), itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucu kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında kırsal Elmaçayır Mahallesindeki bir tarlada meydana geldi. Emircan H. (50), traktörünün arkasına bağladığı ot biçme makinesiyle tarlasındaki otları biçmeye başladı. Çalışan makinenin yanındaki ip, traktörde bulunan kuzeni Muhammed Muhittin H.'nin sağ koluna dolandı. Makinenin dönen şaftının çektiği iple birlikte, çocuğun sağ kolu makineye sıkıştı. Kuzeninin yardım çığlıklarını duyan Emircan H., hemen ot biçme makinesini durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Muhammed Muhittin H., itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasının ardından kolu sıkıştığı makineden kurtarılarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Küçük çocuk buradaki müdahalesinin ardından Bursa'daki özel bir hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)