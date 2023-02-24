Kolonların tuğladan yapıldığını belirten apartman sakinleri suç duyurusuna hazırlanıyor

Batman'da, depremde hasar gördüğü için tahliye edilen apartmanın sakinleri, 12 kolondan 4'ünün tuğladan yapıldığını gerekçe göstererek, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Komando Caddesi'nde 25 yıl önce inşa edilen 18 dairenin bulunduğu 5 katlı apartman Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gördü. Bunun üzerine bina, bir süre sonra boşaltıldı.

Apartmanın sakinlerinden Bahaddin Ersöz, gazetecilere, binanın 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar gördüğünü söyledi.

"Binamızın 4 kolonu tuğladan yapılmış. Geriye kalan 8 kolon çatlamış. Kimi dairede 3 kolon, kimi dairede 2 kolon patlak. Duvarlar dökülmüş." diyen Ersöz, sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Binada 3 yıldır oturan Ayetullah Türeli ise ağır hasar gören binayı incelerken bazı kolonların tuğladan yapıldığını fark ettiklerini anlattı.

Depremden hemen sonra binayı boşalttıklarını dile getiren Türeli, 18 ailenin mağdur olduğunu aktardı.

Türeli, "Sorumluları kim veya kimlerse cezasını çekmesini istiyoruz. Burada 18 daire ve 2 dükkan var. Dükkanlar daireden dükkana çevrildi. Kolonlar kesilmiş. Bu kolonların yerine tuğla konulmuş. Herkesin evinde çatlaklar var." dedi.