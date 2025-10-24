Kolombiya, Venezuela Hapishanelerindeki 17 Vatandaşını Kurtardı

Kolombiya, Venezuela hapishanelerinde gözaltında bulunan 17 vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Rosa Yolanda Villavicencio'nun yoğun diplomatik girişimleri sonucunda, Venezuela'daki çeşitli cezaevlerinde gözaltında tutulan 17 Kolombiya vatandaşının serbest bırakıldığı bildirildi.

Konuya ilişkin devlet televizyonuna açıklamada bulunan Bakan Villavicencio, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil'e yakın işbirliği ve gösterdiği çaba için teşekkür etti.

Venezuela'da halihazırda gözaltında bulunan diğer Kolombiyalıların da serbest bırakılması için Gil ile diyaloğun sürdürüleceğini aktaran Villavicencio, "Bu, vatandaşlarımızın haklarını güvence altına alma ve ailelerinin çağrılarına yanıt verme çabalarında önemli bir adımdır. Yurt dışındaki Kolombiyalıların korunması, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro yönetiminin önceliğidir." ifadelerini kullandı.

Ulusal basına göre, Venezuela'da gözaltında bulunan Kolombiyalılar, paralı faaliyetler içinde yer almak, terör ve sabotaj planları hazırlamak ve muhaliflerle işbirliği yaparak ülkede iç karışıklık çıkarmakla suçlanmıştı.