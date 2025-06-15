Kolombiya ve Meksika'dan İsrail ve İran'a İtidal Çağrısı

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Kolombiya ve Meksika, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin itidal ve uluslararası hukuka saygı çağrısında bulundu. Her iki ülke, bölgedeki gerginliğin artmasından duydukları endişeyi dile getirerek, diyalog ve diplomasi yolunun tercih edilmesi gerektiğini vurguladılar.

Kolombiya ve Meksika, İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin, "itidal ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi" çağrısında bulundu.

El Espectador gazetesinin haberine göre, Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının kınandığı bildirildi.

Taraflara itidal ve uluslararası insani hukuka saygı çağrısı yapılan açıklamada, "İsrail ile İran arasında son dönemde meydana gelen askeri gelişmelerin, bölgesel istikrar ve uluslararası güvenlik üzerinde yaratabileceği olası etkiler konusundaki endişemizi dile getiriyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kolombiya hükümetinin itidal çağrısında bulunduğu ve çatışmaların daha da tırmanmasının önlenmesi için diplomatik kanallar ile çok taraflı mekanizmaların devreye alınması gerektiğini vurguladığı belirtildi.

"Meksika, her zaman geniş anlamıyla barışı desteklemeye devam edecek"

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkesinin daima barıştan yana olduğunu vurgulayarak, "Meksika, her zaman geniş anlamıyla barışı desteklemeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Meksika Dışişleri Bakanlığının internet sitesindeki açıklamada, Orta Doğu'da tırmanan şiddetten "derin endişe" duyulduğu belirtilerek, sivil halkı tehlikeye atacak eylemlerden kaçınılması için çağrı yapıldı.

Açıklamada, İran ve İsrail'e diyalog kanallarını açık tutmaları tavsiye edilerek, "Askeri seçenekler yerine diyalog ve diplomasi yolunun tercih edilmesi, Meksika'nın barışçıl temennisidir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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