Kolombiya, Ekvador'a tepki olarak Kito Büyükelçisi'ni geri çekme kararı aldı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Ekvador'un gümrük vergisini artırmasına tepki olarak Kito Büyükelçisi'ni geri çağırdı. İki ülke arasındaki diplomatik gerginlik, uyuşturucu ile mücadele yöntemleri ve ticari ilişkiler üzerinde etkili oluyor.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 1 Mayıs'tan itibaren ülkesine uyguladığı gümrük vergisini yüzde 50'den yüzde 100'e çıkarma kararı veren Ekvador'a tepki olarak Kito Büyükelçisi'ni geri çağırma kararı aldı.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Ekvador'un Kolombiya'yı hedef alan gümrük vergisi artışına karşılık olarak Bakanlar Kurulu toplantısını iki ülke sınırında gerçekleştireceklerini duyurdu.

Kolombiya'nın Kito Büyükelçisi Maria Antonia Velasco'nun "derhal" Bogota'ya dönmesini istediklerini belirten Petro, "Ekvador Büyükelçimiz derhal dönmelidir." ifadesini kullandı.

Petro, bir diğer paylaşımında Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa'yı eleştirerek, "Bu tek kelimeyle son derece yanlış bir karar. Bu durum Kolombiya için And Topluluğu Anlaşması'nın sonu anlamına geliyor. Artık orada yapacak bir işimiz kalmadı. Dışişleri Bakanı Rosa Villavicencio, Mercosur'a (Güney Ortak Pazarı) tam üyelik sürecini başlatmalı ve rotamızı daha güçlü şekilde Karayipler ile Orta Amerika'ya çevirmelidir." dedi.

Noboa ise X'ten yaptığı paylaşımda, Kolombiya ile başlatılan "ticaret savaşından" olumlu neticeler aldıklarını vurgulayarak, "Ekvador'daki şiddet kaynaklı ölümler yüzde 33 azaldı. Gelecekte, suçla ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede gerçekten kararlı olan bir hükümete görüşebiliriz." açıklamasında bulundu.

Ekvador, Kolombiya'nın sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamasını gerekçe göstererek, bu ülkeye uyguladığı gümrük vergisini 1 Mayıs'tan itibaren yüzde 50'den yüzde 100'e çıkaracağını açıklamıştı.

Ekvador hükümeti, Bogota Büyükelçisi'ni geri çekmişti

Ekvador hükümeti, dün Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun ülkenin içişlerine müdahale anlamı taşıdığı iddia edilen açıklamalarına tepki olarak Bogota Büyükelçisi'ni "istişareler" için geri çağırdığını duyurmuştu.

Liderler arasında diplomatik gerginlik

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile Ekvador Devlet Başkanı Noboa arasında sınır bölgelerindeki uyuşturucu örgütleriyle mücadele yöntemleri nedeniyle diplomatik gerilim yaşanıyor.

İki lider, karşılıklı sert suçlamalarda bulunuyor.

Köklü ve uzun yıllara dayanan ticari ilişkilere sahip Kolombiya ile Ekvador arasındaki ticaret gerilimi, 1 Şubat'tan itibaren uygulamaya konulan yüzde 30'luk gümrük vergisiyle başlamıştı. Ekvador, söz konusu oranı 1 Mart itibarıyla yüzde 50'ye çıkarmıştı.

Kolombiya hükümeti ise kendisine gümrük vergisi uygulama kararı alan komşu ülke Ekvador'a 1 Şubat itibarıyla elektrik ihracatını durdurduğunu açıklamıştı.

Ekvador, 27 Şubat'ta bu hamleye Kolombiya devlet petrol şirketi Ecopetrol'e ait petrolün Ekvador devlet şirketi Petroecuador boru hatlarından taşınma ücretini varil başına 3 dolardan 30 dolara çıkararak karşılık vermişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
