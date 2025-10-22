Kolombiya ve ABD Arasındaki Diplomatik Gerilimde İlk Adım

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Kolombiya arasında son günlerde yaşanan diplomatik gerilimin çözümü için ilk adımın atıldığını ve ABD'nin Bogota Büyükelçiliği geçici maslahatgüzarı John McNamara ile bir toplantı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun, Kolombiya'nın Washington Büyükelçisi Daniel Garcia Peaa ve ABD'nin Bogota Büyükelçiliği geçici maslahatgüzarı John McNamara ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, iki ülke arasında yaşanan diplomatik çıkmazın giderilmesi amacıyla tarafların ilk adımı attığı ve yeni toplantılar düzenleyeceği kaydedilerek, "Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ulusal hükümetin yasa dışı ekinlerin ikamesi programını genişletme konusundaki taahhüdünü ve bu programın ülke için taşıdığı önemi bir kez daha teyit etti." ifadesine yer verildi.

"ABD'nin Kolombiya'daki uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin görüşlerinin gerçek verilere dayanması gerektiği" vurgulanan açıklamada, "Zira Kolombiya hükümeti tarafından, ülkenin kokain ham maddesi olan koka yaprağı ekim alanlarının hektar başına üretim potansiyelini ölçmek amacıyla görevlendirilen araştırma komisyonu raporlarında düzeltilmeyen hatalar bulunuyor ve bu durum Birleşmiş Milletler tarafından da kabul edildi." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, mevcut hükümetin, yalnızca ele geçirilen madde miktarı bakımından değil, koka yaprağı ekim alanlarındaki artış oranı dikkate alındığında da en fazla uyuşturucu madde ele geçiren yönetim olduğu ve koka yaprağı ekim alanlarının da artış hızının 2021'den itibaren azalma eğilimine girdiği kaydedildi.

İki ülke yetkililerinin, uyuşturucuyla mücadele stratejilerini geliştirme konusundaki kararlılıklarını yeniden teyit ettikleri belirtilen açıklamada, "Kokain ele geçirme oranlarına bakıldığında 2021'de yüzde 32 artış, 2022'de yüzde 1 düşüş, 2023'te yüzde 13 artış ve 2024'te yüzde 19 artış yaşandı." denildi.

Ne olmuştu?

ABD basınına göre ABD Başkanı Donald Trump, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, Kolombiya'yı devasa uyuşturucu üretmekle ve dünyaya satarak aileleri zehirlemekle suçlamış ve "Kolombiya kontrolden çıkmış durumda ve şimdiye kadarki en kötü başkana (Gustavo Petro) sahipler. O, birçok sorunu olan ve akıl sağlığı yerinde olmayan bir deli." demişti.

Daha önce de Kolombiya lideri Petro'yu "yasa dışı bir uyuşturucu lideri" olarak nitelendiren Trump, Kolombiya'ya yapılan mali yardımların durdurulduğunu duyurmuştu.

Trump, Petro'nun ülke genelinde hem büyük hem de küçük ölçekli uyuşturucu üretimini teşvik ettiğini öne sürerek, Kolombiya'daki uyuşturucu üretiminin "ülkenin en büyük işi" haline geldiğini savunmuştu.

Petro'yu uyuşturucu tarlalarını kapatmaya çağıran Trump, aksi takdirde ABD'nin kendi müdahalesini yapacağını ve bunun "nazikçe" olmayacağını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Petro ise Trump'ın suçlamalarına, "Trump, çevresindeki gruplar ve danışmanları tarafından aldatılıyor." sözleriyle yanıt vermişti.

ABD, eylül ayında Kolombiya'yı uyuşturucuyla mücadelede başarısız bularak "sertifikalı ülkeler" listesinden çıkarmıştı.