Kolombiya vatandaşı Paola Andrea, Bolu'da Müslüman oldu.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Kolombiya'da iş güvenliği ve sağlığı üzerine eğitim alan Paola, 2 yıl önce internette tanıştığı Bolulu Fatih Kıldır ile evlenme kararı aldı. Üniversite eğitiminin ardından Türkiye'ye gelerek Kıldır ile evlilik hazırlıkları yapan Paola, İl Müftülüğüne Müslüman olma isteğini iletti.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve şahitlerin huzurunda düzenlenen ihtida töreninde kelimeişehadet getiren Paola Andrea, Meryem ismini aldı.

Demirtaş, ihtida belgesini verdiği Paola'ya İngilizce mealli Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgileri içeren yayınlar hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Paola, İslam'a ilgisinin İslamiyet'i seçen vaftiz babasından kaynaklandığını, Kıldır ile tanıştıktan sonra da iki yıl boyunca İslam ve Türkiye hakkında araştırma yaptığını anlattı. Paola, İslam'ın tek tanrılı din anlayışından etkilendiğini ve Hristiyanlıktaki teslis inancını hiçbir zaman içselleştiremediğini kaydetti.

Demirtaş da "İnsanlığın atası Hazreti Adem aleyhisselam ile insanlıkta kardeş idik, şimdi de barış ve kardeşlik dini İslam'la dinde de kardeş olduk, kardeşliğimizi pekiştirdik. İhtida törenlerinde kelimeişehadet getirirken kişilerin gözlerinde parlama ve sevinç görürüm. Bu kardeşimizde de aynı göz aydınlığı ve sevincini gördüm." ifadesini kullandı.