Kolombiya, uluslararası Venezuela konferansından ümitli

Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, bugün ülkesinde düzenlenecek "Venezuela konulu" uluslararası konferanstan ümitli olduklarını bildirdi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Leyva, başkent Bogota'da düzenlenecek ve birçok ülkeden temsilcinin katılacağı Venezuela konulu uluslararası konferansın başarıya ulaşması için çaba harcadıklarını söyledi.

Leyva, "Bu komşu ülke için bir fırsattır, tüm partiler için demokrasinin yeniden ve açık oyun kuralları içerisinde sonuçlanması gereken bir aile birleşimidir. Özgür seçimleri doğal olarak erteleyemeyiz." ifadesini kullandı.

Venezuela hükümeti ile muhalefeti arasında muhtemel bir anlaşmaya dikkati çeken Leyva, Venezuela'ya yönelik yaptırımların kaldırılması ve garantiler içeren seçim takviminin belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun dün Venezuela Demokratik Üniter Platformu ile yaptığı görüşmeye değinen Leyva, "Bu Venezuela'nın kendi iç sorunudur ve onların çözebileceği bir şeydir. Biz, taraflar arasında uzlaşmaya yardımcı olmak ve bir anlaşmayı hızlandırmak için çabalıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Demokratik Üniter Platform Delegasyonu Koordinatörü Gerardo Blyde de gazetecilere açıklamasında, Petro'nun diyalog konusundaki rolüne işaret ederek, Meksika'da yürütülen müzakerelerin canlanması gerektiğini bildirdi.

Blyde, "Bizim için o zirvenin temel hedeflerinin ne olacağını paylaştık. Halkımızın içinde bulunduğu siyasi, ekonomik ve sosyal krizden çıkmak için en temel araç, Meksika diyaloğuna tarafların kararlı şekilde geri dönmesinden geçiyor." diye konuştu.

Venezuela'da eski muhalefet lideri ve 23 Ocak 2019'da kendini geçici devlet başkanı ilan Juan Guaido'nun zirveye davet edilmediği belirtildi.

Türkiye de zirveye katılacak

San Carlos Sarayı'nda organize edilecek Venezuela konulu konferansa, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Almanya, Arjantin, Barbados, Bolivya, Brezilya, Kanada, Şili, İspanya, ABD, Fransa, Honduras, İtalya, Meksika, Norveç, Portekiz, Birleşik Krallık, Saint Vincent, Grenadinler, Güney Afrika ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcinin katılacağı bilgisi paylaşıldı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 18 Nisan'daki açıklamasında, Kolombiya'da düzenlenmesi beklenen "Venezuela konulu" uluslararası konferansı desteklediklerini söylemişti.

Kolombiya'dan müzakerelere destek

Petro, 7 Ağustos 2022'de iktidara gelmesinden bu yana mevkidaşı Maduro ile 4 kez bir araya gelmiş ve muhalefet ile iktidar arasında muhtemel müzakereleri desteklediğini belirtmişti.

Venezuela'da iktidar ile muhalefet arasında en son Kasım 2022'de Meksika'nın ev sahipliğinde toplantı düzenlenmiş ancak çok az ilerleme kat edilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, çeşitli dönemlerdeki açıklamasında, muhalefet ile müzakerelere dönmeye sıcak bakmadığını, ülkesinin uluslararası bankalarda el konulan kaynaklarının henüz teslim edilmediğini belirtmişti.