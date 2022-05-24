Kolombiya, Ukrayna askerlerine mayın temizleme eğitimi verecek - Haberler

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Kolombiya, Ukrayna askerlerine mayın temizleme eğitimi verecek

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Kolombiya, Ukrayna askerlerine mayın temizleme eğitimi verecek

Kolombiya'nın, Ukrayna askerlerine mayın temizleme eğitimi vereceği bildirildi.

Kolombiya'nın, Ukrayna askerlerine mayın temizleme eğitimi vereceği bildirildi.

Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 11 askeri mühendisin, Ukraynalı askerlere mayın temizleme eğitimi vermek üzere NATO üyesi bir ülkeye gideceğini belirtti.

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'ya sadece insani yardım konusunda değil, mayınların temizlenmesinde de destek vermeye kararlı olduklarını kaydeden Molano, ülkesinin özgürlük ve insani değerlere bağlılığını vurguladı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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