Kolombiya, Trump'ın Suçlamalarına Sert Tepki Gösterdi

Güncelleme:
Kolombiya hükümeti, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu 'yasa dışı uyuşturucu lideri' olarak nitelendirmesine asılsız ve ülkenin egemenliğine yönelik tehdit olarak yanıt verdi. Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın ifadelerinin saygısız ve hakaret dolu olduğunu vurguladı.

Kolombiya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu "yasa dışı uyuşturucu lideri" olarak nitelendirmesine tepki göstererek, bu ifadeleri "asılsız suçlamalar" ve "ülkenin egemenliğine yönelik doğrudan bir tehdit" olarak değerlendirdi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Trump'ın "hakaret içeren ve saygısız ifadeler kullandığını" belirterek, Petro'ya yönelik suçlamaların "temelsiz" olduğunu bildirdi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Asılsız suçlamalar, egemenliğimize doğrudan tehdittir. Kolombiya halkının Cumhurbaşkanının onuruna aykırıdır. Cumhurbaşkanı Petro, ülkemizde uyuşturucu kaçakçılığına karşı yılmadan mücadele etmiş, görev süresi boyunca Kolombiya tarihinin en yüksek yasa dışı madde yakalamalarına imza atmıştır. Ayrıca, tüm bölge genelinde uyuşturucu belasının kökten ortadan kaldırılmasını hedefleyen kapsamlı bir mücadeleyi teşvik etmiştir."

Trump'ın açıklamalarının "şiddetle reddedildiği" vurgulanan açıklamada, "Devletimizin egemenliği ile Cumhurbaşkanımızın onurunu savunmak amacıyla tüm uluslararası platformlara başvuracağız. Cumhurbaşkanımız, her zaman demokratik kurumlara olan saygısıyla ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürüttüğü kararlı mücadeleyle tanınmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında, uluslararası işbirliğinin Kolombiya'nın iç işlerine müdahale aracı olarak kullanılmasının da reddedildiği belirtilerek, "Böylesi bir durumda kazanan, uyuşturucu üretimi ve ticaretiyle uğraşan ulus ötesi suç örgütleri, kaybeden ise tüm bölge olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ne olmuştu?

Trump, Cumhurbaşkanı Petro'yu "yasa dışı uyuşturucu lideri" olarak nitelendirerek, Kolombiya'ya yapılan mali yardımların sonlandırıldığını duyurmuştu.

Petro'nun ülke genelinde "büyük ve küçük ölçekli uyuşturucu üretimini teşvik ettiğini" ileri süren Trump, Kolombiya'daki uyuşturucu üretiminin "ülkenin en büyük işi" haline geldiğini savunmuştu.

Trump, "Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro yasa dışı bir uyuşturucu lideridir." ifadesini kullanarak, bugünden itibaren Kolombiya'ya herhangi bir ödeme veya sübvansiyon sağlanmayacağını vurgulamıştı.

Başkan Trump, "Petro bu ölüm tarlalarını hemen kapatmalı, aksi halde Amerika bunları onun yerine kapatacaktır ve bu nazikçe olmayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

ABD eylülde, Kolombiya'yı uyuşturucuyla mücadelede başarısız sayarak sertifikalı ülkeler listesinden çıkarmıştı ancak Washington, Kolombiya'ya yardımları sürdürme kararı almış ve desteğin kendi ulusal çıkarları için önemli olduğunu belirtmişti.

