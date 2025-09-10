Kolombiya, Şili ve Küba'dan İsrail'in Doha'daki Saldırısına Kınama

Kolombiya, Şili ve Küba, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını kınadıklarını bildirdi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Kolombiya hükümetinin, İsrail tarafından Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen hava saldırılarının "şiddetle" kınandığı kaydedildi.

Söz konusu saldırının Katar'ın egemenliğine açık bir ihlal teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, "Saldırının, çatışmada taraflar arasındaki müzakereleri teşvik eden arabulucu bir ülke olan Katar'da gerçekleşmesi ise durumu özellikle ağırlaştırmaktadır. Kolombiya, uluslararası insancıl hukukun eksiksiz uygulanmasını güvence altına alacak tedbirlerin alınması çağrısında bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Kolombiya, Katar ile sınırların ötesinde barışı teşvik etme ve İsrail-Filistin çatışması gibi sorunlarda müzakere yoluyla çözüm arayışını ilerletme konusundaki ortak ilgiyi vurgulamaktadır. Kolombiya, Katar hükümeti ve halkına tam desteğini ifade ederek barışçıl, siyasi ve adil bir çözüm çağrısını yinelemektedir." denildi.

Şili

Şili Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Hamas ile ateşkes müzakerelerinde arabuluculuk rolü üstlenen Katar'ın başkenti Doha'daki heyete yönelik İsrail saldırısının, Şili tarafından "güçlü bir şekilde" kınandığı bildirildi.

Açıklamada, Katar'ın toprak bütünlüğüne yönelik kabul edilemez bir saldırı gerçekleştirildiği aktarılarak, İsrail'in bu eyleminin insani ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması yönündeki çabalara ciddi zarar verdiği vurgulandı.

Açıklamada, Filistin'deki bombardımanların ve zorla yerinden edilmelerin derhal son bulması çağrısı yapılarak, Gazze halkının yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi ve uluslararası hukuka bağlılığın öneminin İsrail'e hatırlatıldığı kaydedildi.

Küba

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Katar'a hava saldırısını "en güçlü" şekilde kınadı.

İsrail'in, Katar'ın egemenliğini açıkça ihlal ettiğini dile getiren Rodriguez "Küba, İsrail'in Doha'daki Hamas merkezine düzenlediği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor. Saldırı, Siyonizm'in yeni bir infazı niteliğinde olup, uluslararası hukuka ve Katar'ın egemenliğine açık bir ihlal ve bölgesel güvenlik ile istikrar için ciddi bir tehdittir." ifadelerini kullandı.