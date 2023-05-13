Kolombiya Savunma Bakanı Velasquez, Venezuela'yı ziyaret etti

Kolombiya Savunma Bakanı Ivan Velasquez, Venezuela ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi.

Kolombiya Savunma Bakanı Ivan Velasquez, Venezuela ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi.

Velasquez, başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te Maduro tarafından kabul edildi.

Devlet Başkanlığı Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamada, iki ülke ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi için stratejik işbirliği konularının gözden geçirildiğini bildirildi.

Twitter hesabından Velasquez ile görüşmesinin fotoğraflarını paylaşan Maduro, "Kolombiya Savunma Bakanı Ivan Velasquez ile çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Güvenlik ve barış konusunda işbirliğini arttırmanın iki halk için önemini ele aldık. Kolombiya ve Venezuela arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gün içinde mevkidaşı Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ile de görüşen Velasquez, güvenlik ve savunma konularında alınan kararları gözden geçirdiklerini belirtti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 7 Ağustos'ta iktidara gelmesinden bu yana mevkidaşı Maduro ile 4 kez bir araya gelmiş ve komşu ülke Venezuela ile bozulan ilişkilerin düzeltilmesi için birçok adım atmıştı.