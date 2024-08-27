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Kolombiya, Panama ve Amerika Birleşik Devletleri Göçle Mücadelede İşbirliği Yapacak

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Kolombiya, Panama ve Amerika Birleşik Devletleri, düzensiz göçle mücadeleyi koordineli ve insani bir şekilde yönetme konusundaki kararlılıklarını teyit etti. Üç ülkenin heyetleri, 'Üçlü Göç Mekanizması Toplantısı' kapsamında Kolombiya'nın Cartagena kentinde bir araya geldi. Toplantının ardından imzalanan ortak deklarasyonda, göçmenlerin korunması, sınır ötesi suçlarla mücadele ve insan haklarının garanti altına alınması konularında kararlılığın vurgulandığı belirtildi.

Kolombiya, Panama ve Amerika Birleşik Devletleri, düzensiz göçle mücadeleyi koordineli ve insani bir şekilde yönetme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.

Üç ülkenin heyetleri, "Üçlü Göç Mekanizması Toplantısı" kapsamında Kolombiya'nın Cartagena kentinde bir araya geldi.

Toplantının ardından imzalanan ortak deklarasyonda, göçmenlerin korunması, sınır ötesi suçlarla mücadele ve insan haklarının garanti altına alınması konularında kararlılığın vurgulandığı belirtildi.

Ayrıca, bildiride düzensiz göçün kontrol altına alınmasında uluslararası işbirliğinin önemi vurgulanarak, bu sürecin Los Angeles Deklarasyonu'ndaki ilkelerle uyumlu olduğu hatırlatıldı.

Bildiride, göçmenlerin sömürülmesinden kazanç sağlayan ulus ötesi suç örgütlerinin yol açtığı tehlikelere dikkat çekilerek, bu suç şebekelerinin tespit edilmesi ve sorumluların adalete teslim edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, toplantıda yaptığı konuşmada, 2,5 milyon Venezuelalıyı ülkede düzenli hale getirdiklerini ve Geçici Koruma Statüsü kapsamında olmayan Venezuelalılar için de çabaların sürdüğünü belirtti.

Panama Dışişleri Bakanı Javier Martinez Acha ise yasa dışı yollardan Panama'ya giriş yapan göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi için ABD ile bir Mutabakat Zaptı imzalandığını ifade ederek, bölgede düzensiz göçün daha koordineli ve düzenli hale getirilmesine yönelik önemli katkılar sağladıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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