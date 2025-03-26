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Kolombiya Ordusu, FARC ve ELN Üyelerine Yönelik Operasyon Düzenledi

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Kolombiya ordusu, eski FARC ve ELN mensubu 13 kişiyi etkisiz hale getirdi. Yapılan operasyonlarda ciddi miktarda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi. Yetkililer, askeri harekatın süreceğini açıkladı.

Kolombiya ordusunun düzenlediği operasyonlarda, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ve Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) mensubu 13 kişi etkisiz hale getirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kolombiya ordusu tarafından Kuzey Santander, Narino, Valle del Cauca ve Choco yönetim bölgelerindeki kırsalda eski FARC ve ELN üyelerine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda silahlı örgüt üyesi 13 kişi etkisiz hale getirildi.

Ordunun havadan ve karadan sürdürdüğü operasyonlarda, ciddi miktarda silah, patlayıcı madde ve iletişim ekipmanı ele geçirildi.

Yetkililer, bölgedeki askeri harekatın süreceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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