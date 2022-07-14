Kolombiya'nın yeni Maliye Bakanı Ocampo, Batı Avrupa tipi kapitalizm istediğini açıkladı Kolombiya'da 7 Ağustos'ta Maliye Bakanlığı görevine başlaması planlanan Jose Antonio Ocampo, ülkesi için "Batı Avrupa tipi kapitalizm" istediğini söyledi. Kolombiya'da 7 Ağustos'ta Maliye Bakanlığı görevine başlaması planlanan Jose Antonio Ocampo, ülkesi için "Batı Avrupa tipi kapitalizm" istediğini söyledi. Kolombiya Üniversitesi Ekonomi Profesörü Ocampo, yaptığı açıklamada, yoksulluk programlarına daha fazla harcama yapılması için varlıklı kişilerden alınan vergilerin artırılmasına odaklanacağını belirtti. Ocampo, eşitsizlikler üzerine bir kapitalist sistem değil, Batı Avrupa tipi kapitalizm istediğini vurguladı. Yönetimin merkez bankasının özerkliğine saygı duyacağını aktaran Ocampo, ülkenin ekonomik durumunun iyileştirilmesi için kredi derecelendirme kuruluşlarıyla çalışacağını bildirdi. Ocampo, yabancı yatırımın Kolombiya'da hoş karşılanmaya devam edeceğinin altını çizdi. Jose Antonio Ocampo, Birleşmiş Milletler Ekonomi ve Kalkınma Politikası Sosyal Konsey Komitesi Başkanlığı yapmıştı. AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel Maliye Bakanlığı Batı Avrupa Kolombiya Ekonomi Güncel Haberler

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