Kolombiya'nın yeni cumhurbaşkanı, Venezuela ile sınırların açılmasını görüştü - Haberler

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Kolombiya'nın yeni cumhurbaşkanı, Venezuela ile sınırların açılmasını görüştü

AA - Sinan Doğan - Güncel
Kolombiya'nın yeni cumhurbaşkanı, Venezuela ile sınırların açılmasını görüştü

Kolombiya'da 19 Haziran'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Gustavo Petro, Venezuela ile sınırın açılmasını görüştüğünü bildirdi.

Kolombiya'da 19 Haziran'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Gustavo Petro, Venezuela ile sınırın açılmasını görüştüğünü bildirdi.

Petro, Twitter hesabından, "Sınırların açılması ve iki ülke sınırında, insan haklarının tam olarak uygulanmasının yeniden tesis edilmesi için Venezuela hükümetiyle iletişim kurdum." ifadesini kullandı.

Maduro da teyit etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kolombiya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Petro ile konuştuğunu doğruladı.

Venezuela halkı adına Petro'yu bir kez daha tebrik ettiğini dile getiren Maduro, "Zaferinden ötürü onu kutladım. Sınırlarda normale dönme isteğini, barışla ilgili muhtelif konuları ve her iki halkın da müreffeh geleceğini konuştuk." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke ilişkileri Ocak 2019'da kesintiye uğramıştı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque hükümetinin, Venezuela'da 23 Ocak 2019'da kendini devlet başkanı ilan eden dönemin Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "meşru devlet başkanı" olarak tanımasının ardından iki ülke ilişkileri kesintiye uğramıştı.

Venezuela hükümeti, 23 Şubat 2019'daki açıklamasında, Kolombiya'nın "ciddi ve yasa dışı tehditlerini" gerekçe göstererek bu ülkeyle olan sınırı geçici kapatma kararı almıştı.

Maduro, 24 Şubat 2019'da basına verdiği demeçte, Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kestiklerini, ayrıca Kolombiya Büyükelçisi'ne Venezuela'yı terk etmesi için 24 saat verdiklerini açıklamıştı.

Venezuela ve Kolombiyalı yetkililerin sınırları yeniden açma görüşmeleri en son 6 Eylül 2021'de gerçekleşmiş müzakerelerde ilerleme olmakla beraber devamı getirilmemişti.

AA / Sinan Doğan - Güncel

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