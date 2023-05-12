Kolombiya'nın saklı hazinesi: Providencia Adası

Kolombiya'nın saklı hazinesi olarak bilinen Karayip Denizi'ndeki "Providencia Adası", geçen yıl Lota Kasırgası'nın yol açtığı doğal felaketin ardından kademeli olarak normale dönmeye başladı.

Kolombiya'nın saklı hazinesi olarak bilinen Karayip Denizi'ndeki "Providencia Adası", geçen yıl Lota Kasırgası'nın yol açtığı doğal felaketin ardından kademeli olarak normale dönmeye başladı.

Ülke tarihinin en şiddetli kasırgalarından birine maruz kalan Ada, uzun çalışmalar ve inşa sürecinin ardından yerli ve yabancılar için yeniden "cazibe merkezi" olmaya hazırlanıyor.

Ada, ahşaptan yapılmış rengarenk tatil evleri, havuzlu villaları, turkuaz renkli suları ve beyaz kumlarıyla öne çıkıyor.

Bir zamanlar sadece yerlilerin yaşadığı Ada, 1631'de önce İngilizler tarafından kolonileştirilirken daha sonra İspanyolların hakimiyetine girerek sosyal ve kültürel açıdan ciddi değişimlerden geçti.

17. yüzyılda Ada'ya gelen Avrupalılar ve Afrikalılar, Ada'yı melez bir topluma dönüştürmesinin yanı sıra burada yaşayanların müzik, gastronomi ve yaşam tarzına da doğrudan etki etti.

Providencia Adası'nın ekonomisi ağırlıklı olarak turizm ve ticari faaliyetlerden oluşurken Ada'yı her yıl ulusal ve uluslararası binlerce turist ziyaret ediyor.

Yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı Ada'da insanlar, turizmin dışında tarım ürünlerinden Hindistan cevizi, şeker kamışı, mango, avokado, manyok ve balıkçılıkla hayatını idame ettiriyor.

Ülkenin saklı hazinesi olarak bilinen Karayip Denizi'ndeki "Providencia Adası", geçen yıl Lota Kasırgası'nın yol açtığı doğal felaketin ardından kademeli olarak normale dönmeye başladı.

Ada'ya Kolombiya'dan kısa süren uçuşun ardından rahatlıkla ulaşılabiliyor.

Doğal hazinesi Mercan Resifi (Mercan Kayalıkları)

Providencia'nın en önemli doğal hazinelerinden biri, Avustralya'daki "Great Barrier Reef" diye bilinen mercan resifinin ardından 32 kilometre uzunluğuyla "dünyanın en büyük ikinci bariyer resifi" olmasıdır.

Bu resifin önemi; kaplumbağalar, köpekbalıkları, tropikal balıklar olmak üzere çeşitli deniz türlerine ev sahipliği yapmasından kaynaklanıyor.

Yerel Providencia topluluğu, kendilerine miras kalan bu doğal hazinenin korunması ve muhafaza edilmesi için sürdürülebilir çevresel politikalar uyguluyor.

Ada'nın en meşhur yemeği Hindistan cevizi ve deniz mahsulünden yapılan Rondon, muz yapraklarında pişirilen tatlı ve kabarık ekmek şeklindeki "Pan de Coco" olarak bilniyor.

Ada'da her yıl orada yaşayanlar tarafından gelenek ve göreneklerine özgü festivaller ve müzikli etkinlikler düzenleniyor.

"Burası dünyanın en güzel yerlerinden biridir"

AA muhabiri, Ada'nın son durumunu ve kasırganın yol açtığı yıkımı dronla görüntüledi.

Ada'ya ilişkin açıklamalarda bulunan Providencia Turizm Sekreteri Amparo Ponton, Lota Kasırgası'nın neden olduğu yıkımdan sonra halkın el birliğiyle Providencia'yı yeniden ayağa kaldırdığını söyledi.

Misafirlerini tekrardan Ada'da ağırlamak istediklerini vurgulayan Ponton, "Burası dünyanın en güzel yerlerinden biridir. Kasırga, Ada'nın yüzde 98'ine zarar verdi, altyapı, evler ve yollar harap oldu. Zor zamanlardan geçtik." ifadesini kullandı.

Ponton, devletin coğrafi zorluklar sebebiyle ilk başlarda Ada'ya yardım ulaştıramadığını belirtti.

Ada yaşayanlarının kendine has bir kültürü ve yaşam şartları olduğunu vurgulayan Ponton, "İnsanlar doğayla iç içe yaşıyor. Buradaki insanları dinlemeden, iletişim kurmadan onlara faydanız dokunmaz. Buradakilerin kendi çabası olmasaydı, toparlanmamız mümkün olamazdı." diye konuştu.