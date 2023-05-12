Kolombiya'nın kuzeyinde bir gazeteci öldürüldü

Kolombiya'nın kuzeyinde motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan gazeteci hayatını kaybetti.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, ülkenin Cordoba yönetim bölgesine bağlı Cienaga de Oro kasabasında, yerel bir gazeteciye silahlı saldırı yapıldı.

"Notiorense haber" isimli internet sitesinde çalışan 25 yaşındaki Julio Manzur, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Saldırıyı kınayan Kolombiya Gazeteciler Federasyonu, son 7 ayda 3 gazetecinin cinayete kurban gittiğini belirtti.

Polis olayla ilgili bilgi paylaşanlara 10 milyon Kolombiya Pesosu (2 bin dolar) ödül verileceğini duyurdu.

Kolombiya'daki Basın Özgürlüğü Vakfı da (FLIP) açıklamasında, yetkililere çağrıda bulunarak, cinayetin bir an önce aydınlatılmasını istedi.