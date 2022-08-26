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Kolombiya'nın en eski salsa kulüplerinden "La Topa Tolondra", turistlerin gözde mekanı haline geldi

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Kolombiya'nın Cali kentindeki eski salsa kulüplerinden "La Topa Tolondra", bir yandan dans eğitimi alıp bir yandan eğlenmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Kolombiya'nın Cali kentindeki eski salsa kulüplerinden "La Topa Tolondra", bir yandan dans eğitimi alıp bir yandan eğlenmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Kaynak: AA / Juan Sebastian Arias - Güncel

Kolombiya Güncel Haberler

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