Kolombiya'nın en eski salsa kulüplerinden "La Topa Tolondra", turistlerin gözde mekanı haline geldi Güncel Haberler Kolombiya'nın Cali kentindeki eski salsa kulüplerinden "La Topa Tolondra", bir yandan dans eğitimi alıp bir yandan eğlenmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Kolombiya'nın Cali kentindeki eski salsa kulüplerinden "La Topa Tolondra", bir yandan dans eğitimi alıp bir yandan eğlenmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Güncel Kaynak: AA / Juan Sebastian Arias Kolombiya Güncel Haberler

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