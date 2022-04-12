Kolombiya'nın Chibolo kasabasında yerlerinden edilen aileler topraklarına geri dönüyor - Haberler

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Kolombiya'nın Chibolo kasabasında yerlerinden edilen aileler topraklarına geri dönüyor

AA - Ernesto Che Mercado - Güncel
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Chibolo kasabası Hayvancılık yapan bölge sakinleri Çiftçi Argebel Rafael de La Rosa ile röportaj Hayvanlardan detaylar Rodrigo Carranza ile röportaj Süt dolu kaplarla kooperatife gelen köylüler Kooperatifte sütün soğuk taşıma kaplarına aktarılması Fırından detaylar İşletmeci kadınların ekmek...

Chibolo kasabası

Hayvancılık yapan bölge sakinleri

Çiftçi Argebel Rafael de La Rosa ile röportaj

Hayvanlardan detaylar

Rodrigo Carranza ile röportaj

Süt dolu kaplarla kooperatife gelen köylüler

Kooperatifte sütün soğuk taşıma kaplarına aktarılması

Fırından detaylar

İşletmeci kadınların ekmek yapımı

Fırın sahibi ile röportaj

Hazırlanan ekmeklerin bakkala satılması Kolombiya'nın Magdalena kentinde son 10 yılda 15.000 hektarlık arazi "Mağdurlar ve Arazi İadesi Yasası" sayesinde silahlı çatışmalardan etkilenen, hayvancılık ve süt ürünleri üretimiyle geçimlerini sağlayan bölge sakinlerine iade edildi. Bölge sakinleri günlük hayatlarına devam ederken görüntülendi.

Kolombiya'nın Chibolo kasabasında yerlerinden edilen aileler topraklarına geri dönüyor

Kolombiya'nın Chibolo kasabasında yerlerinden edilen aileler topraklarına geri dönüyor

Kolombiya'nın Chibolo kasabasında yerlerinden edilen aileler topraklarına geri dönüyor

AA / Ernesto Che Mercado - Güncel

Kolombiya, Röportaj, Çiftçi, Güncel, Haberler

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