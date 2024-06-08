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Kolombiya, İsrail'in Filistinli Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı kınadı

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Kolombiya Dışişleri Bakanı, İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıyı kınadı ve uluslararası insancıl hukuka uyması çağrısında bulundu.

Kolombiya, İsrail ordusunun Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıyı kınadı.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okula düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

ABD temasları kapsamında New York'ta bulunan Murillo, açıklamasında, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin bu saldırısını bir kez daha kınıyoruz çünkü yaptığı şey Kolombiya'nın başından bu yana savunduğu yani orada soykırım yapıldığını ve sivil halkın korunmadığını bize gösteriyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in, uluslararası insancıl hukukun temel normlarına uymadığını vurgulayan Murillo, "Derhal ateşkes yapılması gerektiğini ifade ediyoruz. Aynı şekilde rehinelerin de serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz. Filistin halkının yanı sıra Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun da dediği gibi, birlikte ve kardeşçe yaşamak zorunda olan İsrail halkının da güvenliğinin garanti altına alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim asıl istediğimiz iki devletli bir çözümdür." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in mülteci kampı saldırısı

İsrail ordusu, 6 Haziran'da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait bir okulu bombalamıştı.

Saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 Filistinli hayatını kaybetmiş, 23'ü çocuk 18'i kadın olmak üzere 74 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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