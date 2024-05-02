Üye Girişi
Haberler

Kolombiya İsrail ile diplomatik ilişkileri kesiyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Murillo, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadıklarını ve Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun bu konuda kararlı olduğunu belirtti.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine ilişkin, "Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun bu konuda duruşu nettir, bakanlıktaki ekiplerimiz çalışıyor, bu hafta İsrail Büyükelçiliğine durumu bildireceğiz." dedi.

Bakan Murillo, basın açıklamasında, Kolombiya'nın Tel Aviv Büyükelçiliğindeki Konsolosluk bölümünde vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceklerini ancak diplomatik personelin ülkeye döneceğini belirtti.

Murillo, "İsrail devletinin Gazze'deki saldırıları kabul edilemez bir duruma ulaştı. Bu barbarlık ve katliamları defalarca kez kınadık. Gazze'de 34 bini aşkın insan hayatını kaybetti ve bunların büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor, gerçekten bu kabul edilecek bir durum değil." diye konuştu.

Ramazanda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karara İsrail'in uymadığını hatırlatan Murillo, "Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun bu konuda duruşu nettir, bakanlıktaki ekiplerimiz çalışıyor, bu hafta İsrail Büyükelçiliğine durumu bildireceğiz." ifadesini kullandı.

"İsrail'in Gazze'deki saldırılarını da en güçlü şekilde kınadık"

ABD'nin arabuluculuk ettiği İsrail ile Hamas arasındaki muhtemel ateşkes önerilerinin İsrail tarafından kabul edilmediğini anlatan Murillo, "Hamas'ın elindeki rehinelerin derhal ve koşulsuz şekilde serbest bırakılması gerektiğini birçok kez ifade ettik ancak İsrail'in Gazze'deki saldırılarını da en güçlü şekilde kınadık." diye konuştu.

Murillo, Gazze'deki durumla ilgili uluslararası insan hakları kuruluşlarının İsrail'e onlarca kez çağrıda bulunduğunu vurgulayarak, "Her şey savaşın sonuçlarından kaynaklanmıyor, savaşın da bir kuralı ve yasası var. Gazze'de açlık hat safhaya ulaştı." dedi.

Aldıkları kararın İsrail halkıyla ilgisi olmadığını belirten Murillo, "Bakanlık dün açıklama yapmıştı. Bu karar, sadece diplomatik ilişkilerin kesilmesini bağlıyor. Ne dostluk ve tarihi bağlarımızın olduğu İsrail halkıyla ne de Yahudi toplumuyla bir ilgisi var. Kolombiya hükümeti, barış ve dost canlısı bir ülkedir. Şiddet, iki devletli çözümle son bulur." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları nedeniyle dün İsrail ile diplomatik ilişkileri keseceğini duyurmuştu.

Petro, 26 Mart'taki açıklamasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde, Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karara uymaması halinde İsrail ile diplomatik ilişkileri keseceğini söylemişti.

Kaynak: AA / Güncel

Kolombiya Gilberto İsrail Gazze Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bedelli askerlik ne kadar olacak 2024? Dilber hangi kanalda? Dilber dizi nasıl izlenir? LA Clippers Dallas Mavericks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 3 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Boston Celtics Miami Heat NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 3 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Roma Bayer Leverkusen maçı CANLI izle! 2 Mayıs Roma B.Leverkusen maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? YENİŞEHİR EVLERİ Emlak Konut THY ARNAVUTKÖY konut kura çekilişi ne zaman? CANLI izleme linki var mı? Chelsea Tottenham maçı CANLI izle! 2 Mayıs Chelsea Tottenham maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel ne konuştu? Erdoğan-Özel görüşmesinin sonuçları! Hudutsuz Sevda 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Mayıs Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Sakla Beni 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Mayıs Sakla Beni yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İnci Taneleri 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Mayıs İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Mayıs günün maçları nereden izlenir? Aldatmak 69. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Mayıs Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 2-3 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Kül Masalı 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2 Mayıs Kül Masalı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title