Kolombiya ve Türkiye İlişkileri 65. Yılda Müzikle Kutlandı

Kolombiya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliğince başkentte düzenlenen "65 Yılın Müzikle Yolculuğu" konseriyle kutlandı.

Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi'nde düzenlenen "65 Yılın Müzikle Yolculuğu" konserine Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano, Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Genel Müdür Yardımcısı Selen Evcit, büyükelçiler ve davetliler katıldı.

Kolombiyalı Şef Felipe Aguirre ile Limak Filarmoni Orkestrası'nın sahne aldığı konserde, Kolombiya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 65'inci yılı kutlandı.

Büyükelçi Riano, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Bu kutlamaya katılımınız, ülkeme yönelik dostluğun güvenilir bir göstergesidir." dedi.

Kolombiya hükümetinin Türkiye'ye ilişkin dostane duygularını aktaran Riano, "Türkiye ile ilişkilerimiz, keyifli bir şekilde gelişmekte ve sağlam ikili ajandaya sahiptir. Bu ajanda, tarihsel süreç içinde gerçekleştirilen yüksek seviyeli ziyaretlerle daha da zenginleşmiştir." diye konuştu.

Riano, Kolombiya ve Türkiye'nin 5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmayı hedeflediğine işaret ederek, "Bu hedef, övgüye değer bir başarı olmanın yanı sıra, her iki bölgenin yüzlerce vatandaşı için refah ve istihdam açısından geniş bir fırsat ufku açmaktadır." ifadesini kullandı.

Fiziksel mesafeye rağmen Türkiye ile Kolombiya arasında şeffaf ve saygılı dostluk olduğunu vurgulayan Riano, karşılıklı turist sayısının ve uçuş sayılarının artmasını umduğunu dile getirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türkler, bütün medeni milletlerin dostlarıdır" sözüne atıfta bulunarak, Türkiye'nin dünya genelinde barış, hoşgörü ve uyum konusundaki çabalarını takdir ettiklerini söyleyen Riano, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen bu özverili çalışmalar, uluslararası toplum tarafından takdir edilmektedir." dedi.

Büyükelçi Riano, konserin iki dost halk arasındaki 65 yıllık mutlu ve yakın ilişkileri kutlamak için tertip edildiğini belirtti.

Karşılıklı dostluk

Evcit de değişen küresel dinamikler çerçevesinde, vizyoner bir bakış açısıyla hayata geçirdikleri Latin Amerika ve Karayipler açılım politikalarının her geçen gün gelişen ilişkiler doğrultusunda meyvelerini verdiğini dile getirdi.

Türkiye ile Kolombiya arasındaki diplomatik ilişkilerin 1959'a dayandığına işaret eden Evcit, ikili dostluk ile işbirliğinin verdiği güvenle ticaret, teknoloji, savunma ve kültür gibi alanlardaki güçlü ilişkileri daha da ilerletme konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

Kolombiya ile Türkiye arasındaki güçlü bağlara işaret eden Evcit, bunun, uzak mesafelerin ikili ilişkilerin gelişmesine engel olmadığının göstergesi olduğunu kaydetti.

"Türk halkı oldukça sıcakkanlı"

Şef Aguirre de konser öncesinde AA muhabirine, Türk halkının oldukça sıcakkanlı olduğunu belirterek, Kolombiya ve Türk müziğini bir arada icra ederek halkın en güçlü duygularını ortaya çıkarmak istediklerini söyledi.

4'üncü kez sahne aldığı Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Aguirre, Limak Filarmoni Orkestrası ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.