Kolombiya Hükümeti ve ELN Arasındaki Barış Müzakereleri Meksika'da Başladı

Kolombiya hükümeti ile silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasındaki barış müzakereleri Meksika'da başladı. Müzakerelerde çatışmalara kalıcı bir çözüm bulunması hedefleniyor.

Kolombiya hükümeti ile silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) heyeti arasında, 5. tur barış müzakereleri Meksika'da başladı.

Meksika Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Meksiko'da resmi olarak başlayan müzakerelerle, çatışmalara "kesin ve kalıcı" çözüm bulunmasının temenni edildiği belirtildi.

Kolombiya basınında çıkan haberlere göre, hükümet, ELN'den adam kaçırma eylemlerine son vermesini ve elinde tuttuğu rehineleri serbest bırakmasını talep edecek.

ELN tarafından yapılan açıklamada da Kolombiya hükümetiyle müzakerelere devam etme konusundaki "kararlılık" vurgulandı.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Carlos Ruiz ve Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, 5. tur görüşmelerinin yeniden başlaması nedeniyle tarafları tebrik etti.

Kolombiyalı milli futbolcu Luis Diaz'ın anne ve babasının ELN üyelerince 2 Kasım'da kaçırılmasının ardından taraflar arasındaki görüşmeler durma noktasına gelmişti.

Üç yıl sonra müzakere masasına dönüş

Venezuela'nın garantörlük ve ev sahipliğinde başkent Karakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da askıya alınan barış görüşmelerini 22 Kasım 2022'de yeniden başlatmıştı.

Norveç ve Venezuela gözlemcilerinin de hazır bulunduğu görüşmeye, Kolombiya hükümeti adına M-19 (19 Nisan hareketi) eski üyesi Otty Patino katılmış, ELN tarafı ise baş müzakerecisi Pablo Beltran (İsrael Ramirez) tarafından temsil edilmişti.

İlk tur görüşmelerinde 13 Aralık 2022'de ateşkese varılamamış ancak bazı bölgelere insani yardım ve hapisteki ELN üyelerinin şartlarını iyileştirme kararı alınmıştı.

Meksika'da 14 Şubat'ta başlayan ikinci tur barış görüşmeleri ise "ELN'nin siyasi statüsünün" tanınmasıyla tamamlanmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da 2 Mayıs'ta başlayan üçüncü tur barış müzakereleri "6 aylık geçici ateşkes anlaşması" imzalanarak sona ermiş ve anlaşma 3 Ağustos'tan itibaren resmen başlamıştı.

Başkent Karakas'ta 15 Ağustos'ta 4. tur için bir araya gelen taraflar, "Çatışmalardan en çok etkilenen bölgelerde insani koridorun açılması" konusunda mutabakat sağlamıştı.

Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan ve 7 Ağustos 2022'de görevi devralan sol görüşlü Gustavo Petro, iktidara geldiğinde Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile 2016 Barış Anlaşması'nı uygulamaya ve ELN ile barış görüşmeleri yapmaya söz vermişti.