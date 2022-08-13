Kolombiya hükümeti, silahlı isyancı örgüt ELN ile yeniden masaya oturacak

Kolombiya hükümeti, 4 yıl aranın ardından silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile yeniden masaya oturmaya karar verdi.

Barış Yüksek Komiseri Ivan Danilo Rueda, Küba'nın başkenti Havana'da yaptığı açıklamada, ELN'nin diyalog arzusunu ortaya koyduğunu belirterek, barış müzakerelerine yeniden başlanacağını duyurdu.

Tarafların, Kolombiya halkına ve dünyaya barış isteğini gösterme hususunda hemfikir olduğunu vurgulayan Rueda, "Çeşitli bölgelerden silahlı çatışmaya son verilmesi için feryatlar var. Kolombiya hükümeti ve ELN, barış iradesini ortaya koydu." ifadesini kullandı.

Rueda, yapılan görüşmelerde ELN'in, müzakerelerin başlaması için gerekli adımları atacağını işaret ederek, "Hükümet, müzakerelerin yeniden başlaması için iç hukuk ve uluslararası hukuk çerçevesinde tüm siyasi, yasal önlemleri alacağını ilan etti. ELN'nin meşruiyetini tanıması da dahildir." dedi.

Senatör Ivan Cepeda da Küba'ya başarılı bir ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Hükümet ile ELN arasında yeniden diyaloğun başlaması için gerekli zemin oluşturuldu. Bu önemli bir adımdır, eski Cumhurbaşkanı Ivan Duque, müzakere masasını harekete geçirmek için herhangi bir adım atmadı, bunun yerine barış arayışını engelledi." şeklinde konuştu.

Küba'da yapılan toplantıya; Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, Barış Yüksek Komiseri Ivan Danilo Rueda, Senato Barış Komisyonu Başkanı Ivan Cepeda, Kolombiya'daki Birleşmiş Milletler (BM) Doğrulama Misyonu Başkanı Carlos Ruiz Massieu ve Norveç'ten özel bir temsilci olan Jon Otto Brodholt katıldı.

ELN, bazı rehineleri serbest bıraktı

Öte yandan ELN'in, çeşitli tarihlerde zorla alıkoyduğu ve halen elinde tuttuğu bazı rehineleri müzakere masasına destek amacıyla serbest bıraktığı bildirildi.

Kolombiya'nın kırsal bölgelerinde etkili olan ve 2 binden fazla mensubunun bulunduğu düşünülen ELN, Kasım 2016'da eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) devletle barış anlaşması imzalamasından sonra ülkedeki en etkin silahlı grup olma özelliğini taşıyor.

ELN ile müzakereler

Kolombiya, ELN ile birçok kez yarıda kesilen müzakerelere eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos döneminde başlamış ve müzakereler, Ekvador'un garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Küba'nın başkenti Havana'ya taşınmıştı.

Devlet Başkanı Ivan Duque ise çeşitli dönemlerde yaptığı açıklamalarda, müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için birçok kez örgüte suç işlemeyi ve rehineleri bırakması çağrısında bulunmuştu.

Bilhassa örgütün eylemleri nedeniyle birçok kez kesintiye uğrayan müzakerelerin, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun 29 Haziran'da düzenlenen 2.tur seçimlerini kazanması üzerine ülkedeki önemli gündem maddelerinden biri olması beklenmişti.

Kanlı saldırı

Kolombiya'nın başkenti Bogota, 18 Ocak 2019'da son yılların en kanlı saldırısına sahne olmuş, 80 kilogram patlayıcı yüklü araç kentin güneyindeki General Santander Polis Okulu'nun içine kadar girmiş ve kız öğrencilerin bulunduğu yerleşkede infilak ettirilmişti.

ELN mensubu Jose Aldemar Rojas Rodriguez'in düzenlediği terör saldırısında, saldırganın da aralarında bulunduğu 21 kişi ölmüş, 88 kişi yaralanmıştı.