Kolombiya hükümeti müzakerelerde silahlı isyancı örgüt ELN'in siyasi statüsünü tanıdı

Kolombiya hükümeti ve silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında Meksika'da başlayan ikinci tur barış görüşmeleri, "ELN'in siyasi statüsünün" tanınmasıyla tamamlandı.

Başkent Meksiko'da, Kolombiya hükümetine bağlı barış delegasyonu ile ELN temsilcileri arasında 14 Şubat'ta başlayan ikinci tur müzakereleri ELN'in siyasi statüsünün tanınmasıyla sona erdi.

Ortak bildiri yayımlayan taraflar, "Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (ELN), silahlı bir isyancı örgüt olarak tanınması göz önüne alındığında, ulusal hükümetin anayasal ve yasal yetkileri kapsamında, çözüm elde etmeyi amaçlayan siyasi nitelikteki müzakereler ve diyaloglar kabul edildi." ifadesine yer verdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia Marquez'in de hazır bulunduğu görüşmelerde, devlet ile ELN arasındaki ikili ateşkes konularında da ilerleme oldu.

Kolombiya hükümeti delegasyonu başkanı Otty Patino açıklamasında, barış yolunda ortak bir vizyon oluşturduklarını belirterek, "Ateşkes kadar en acil, samimi ve hassas konuları ele almaya başlayabildik ve ayrıca vatandaş ve toplumun katılımının kapılarını ardına kadar açtık." değerlendirmesinde bulundu.

ELN heyetinin baş müzakerecisi Pablo Beltran ise ikili, ulusal ve acil bir ateşkes sağlanması için ilk adımların atıldığına işaret ederek, "Kapsamlı ve kalıcı barışa ulaşmak için hepimiz değişmeliyiz, barışın tasarımına ve uygulanmaya geçmesine katılmalıyız." dedi.

Meksika, Venezuela, Şili, Norveç ve Brezilya barış görüşmelerinin garantörü olurken İsveç, Almanya, İsviçre ve İspanya ise destek ve işbirliğinde bulunmak üzere "yoldaş" ülke olarak hareket ediyor.

Taraflar, 9 Mart'taki bildirilerinde, üçüncü tur barış müzakerelerinin Küba'nın ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

3 yıl sonra müzakere masasına dönüş

Venezuela'nın garantörlük ve ev sahipliğinde başkent Karakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da askıya alınan barış görüşmelerini 22 Kasım 2022'de yeniden başlatmıştı.

Norveç ve Venezuela gözlemcilerinin de hazır bulunduğu görüşmeye, Kolombiya hükümeti adına M-19 (19 Nisan hareketi) eski üyesi Patino, ELN heyetine ise Beltran liderlik etmişti.

İlk tur görüşmelerinde 13 Aralık 2022'de ateşkese varılamamış ancak bazı bölgelerde insani yardım ve hapisteki ELN militanlarının şartlarını iyileştirme kararı alınmıştı.

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan ve 7 Ağustos 2022'de görevi devralan sol görüşlü Gustavo Petro, iktidara geldiğinde Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) ile 2016 Barış Anlaşması'nı uygulamaya ve ELN ile barış görüşmeleri yapmaya söz vermişti.

ELN ile müzakerelerin geçmişi

Kolombiya, ELN ile birçok kez yarıda kesilen müzakerelere Santos döneminde başlamıştı. Müzakereler, Ekvador'un garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Havana'ya taşınmıştı.

Uzmanlara göre, finansmanını uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı madencilik ve adam kaçırma gibi yöntemlerle sağladığı tahmin edilen ve 2 binden fazla mensubu bulunan ELN ile Kolombiya hükümeti arasındaki önceki müzakere girişimleri, örgütün içindeki dağınık güç ayrılığı ve radikal tavırlar nedeniyle ilerleyememişti.

Müzakereler, örgütün 2019'da bir polis okuluna düzenlediği ve 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından dönemin Cumhurbaşkanı Ivan Duque tarafından askıya alınmıştı.