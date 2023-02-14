Kolombiya hükümeti ile silahlı isyancı örgüt ELN, ikinci tur müzakerelerine başladı

Kolombiya hükümeti ve silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında ikinci tur barış görüşmeleri Meksika'da yapılıyor.

Başkent Meksiko'da, Kolombiya hükümetine bağlı barış delegasyonu ile ELN temsilcileri, ikinci tur müzakereleri kapsamında Amerikalılar Arası Sosyal Güvenlik Konferansı'nda bir araya geldi.

Kolombiya hükümeti delegasyonu başkanı Otty Patino, konuşmasında, "Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun bir devlet politikası olarak barışa verdiği destek için buradayız." ifadesini kullandı.

Patino, ikinci turun önemine dikkati çekerek, masada kararlaştırılan anlaşmaların sahada uygulanması gerektiğini söyledi.

ELN heyetinin baş müzakerecisi Pablo Beltran ise "ikili, geçici ve ulusal" bir ateşkesten bahsedeceklerini kaydederek, "Gündemimiz, kapsamlı ve kalıcı barışa ulaşma kararlılığıyla, silahlı çatışmaya son verme arayışı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci tur görüşmeleri 3 hafta sürecek

Meksika basınında çıkan haberlerde, tarafların, 3 hafta sürmesi beklenen barış görüşmelerinde, ateşkes konusunda uzlaşmaya varmak yönünde hareket edeceği bildirildi.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard da müzakerelerin başarıya ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, müzakerelere ev sahipliği yaptıkları için gurur duyduklarını belirtti.

Meksika, Venezuela, Şili, Norveç ve Brezilya barış görüşmelerinin garantörü olurken İsveç, Almanya, İsviçre ve İspanya ise destek ve işbirliğinde bulunmak üzere "yoldaş" ülke olarak hareket ediyor.

3 yıl sonra müzakere masasına dönüş

Venezuela'nın garantörlük ve ev sahipliğinde başkent Karakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da askıya alınan barış görüşmelerini 22 Kasım 2022'de yeniden başlatmıştı.

Norveç ve Venezuela gözlemcilerinin de hazır bulunduğu görüşmeye, Kolombiya hükümeti adına M-19 (19 Nisan hareketi) eski üyesi Patino, ELN heyetine ise Beltran liderlik etmişti.

İlk tur görüşmelerinde 13 Aralık 2022'de ateşkese varılamamış ancak bazı bölgelerde insani yardım ve hapisteki ELN militanlarının şartlarını iyileştirme kararı alınmıştı.

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan ve 7 Ağustos 2022'de görevi devralan sol görüşlü Gustavo Petro, iktidara geldiğinde Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) ile 2016 Barış Anlaşması'nı uygulamaya ve ELN ile barış görüşmeleri yapmaya söz vermişti.

ELN ile müzakerelerin geçmişi

Kolombiya, ELN ile birçok kez yarıda kesilen müzakerelere Santos döneminde başlamıştı. Müzakereler, Ekvador'un garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Havana'ya taşınmıştı.

Uzmanlara göre, finansmanını uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı madencilik ve adam kaçırma gibi yöntemlerle sağladığı tahmin edilen ve 2 binden fazla mensubu bulunan ELN ile Kolombiya hükümeti arasındaki önceki müzakere girişimleri, örgütün içindeki dağınık güç ayrılığı ve radikal tavırlar nedeniyle ilerleyememişti.

Müzakereler, örgütün 2019'da bir polis okuluna düzenlediği ve 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından dönemin Cumhurbaşkanı Ivan Duque tarafından askıya alınmıştı.