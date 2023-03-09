Kolombiya hükümeti ile ELN arasındaki üçüncü tur müzakereleri Küba'da yapılacak

Kolombiya hükümeti ve silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasındaki üçüncü tur barış müzakerelerinin Küba'nın ev sahipliğinde gerçekleştirileceği duyuruldu.

Başkent Meksiko'da, ortak bildiri yayımlayan taraflar, "Kolombiya hükümeti ve ELN'nin barış delegasyonları, Küba hükümetine ve halkına, kırk yılı aşkın süredir Kolombiya'da barışın hayata geçmesi için gösterdiği koşulsuz istek ve çabalar nedeniyle içtenlikle teşekkür ediyor." ifadesine yer verdi.

Meksika'nın başkenti Meksiko'da devam eden ikinci tur barış müzakerelerine değinilen bildiride, gündemdeki konularla ilgili önemli ilerlemeler olduğu belirtildi.

Barış müzakerelerinin üçüncü turuna Küba'nın ev sahipliği yapacağını açıklayan taraflar, görüşmelerin hangi tarihte başlayacağının henüz netleşmediğini bildirdi.

Meksika'da devam eden görüşmelerin kilit noktasının ise ateşkese varma konusunda her iki tarafın önerilerinin tartışıldığı değerlendiriliyor.

İkinci tur müzakerelerinin 10 Mart'ta tamamlanacağı ve sonrasında ortak bir bildirinin yayımlanmasının beklendiği kaydedildi.

ELN heyetinin baş müzakerecisi Pablo Beltran 3 Mart'ta EFE haber ajansına yaptığı açıklamada, taraflar arasındaki güven seviyesinin arttığını vurgulayarak "Meksika'daki görüşmelerde en azından ateşkesin özünü korumayı arzuluyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Meksika, Venezuela, Şili, Norveç ve Brezilya barış görüşmelerinin garantörü olurken İsveç, Almanya, İsviçre ve İspanya ise destek ve işbirliğinde bulunmak üzere "yoldaş ülke" olarak hareket ediyor.

3 yıl sonra müzakere masasına dönüş

Venezuela'nın garantörlük ve ev sahipliğinde başkent Karakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da askıya alınan barış görüşmelerini 22 Kasım 2022'de yeniden başlatmıştı.

Norveç ve Venezuela gözlemcilerinin de hazır bulunduğu görüşmeye, Kolombiya hükümeti adına M-19 (19 Nisan hareketi) eski üyesi Otty Patino, ELN heyetine ise Beltran liderlik etmişti.

İlk tur görüşmelerinde 13 Aralık 2022'de ateşkese varılamamış ancak bazı bölgelerde insani yardım ve hapisteki ELN militanlarının şartlarını iyileştirme kararı alınmıştı.

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan ve 7 Ağustos 2022'de görevi devralan sol görüşlü Gustavo Petro, iktidara geldiğinde Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) ile 2016 Barış Anlaşması'nı uygulamaya ve ELN ile barış görüşmeleri yapmaya söz vermişti.

ELN ile müzakerelerin geçmişi

Kolombiya, ELN ile birçok kez yarıda kesilen müzakerelere Santos döneminde başlamıştı. Müzakereler, Ekvador'un garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Havana'ya taşınmıştı.

Uzmanlara göre, finansmanını uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı madencilik ve adam kaçırma gibi yöntemlerle sağladığı tahmin edilen ve 2 binden fazla mensubu bulunan ELN ile Kolombiya hükumeti arasındaki önceki müzakere girişimleri, örgütün içindeki dağınık güç ayrılığı ve radikal tavırlar nedeniyle ilerleyememişti.

Müzakereler, örgütün 2019'da bir polis okuluna düzenlediği ve 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından dönemin Cumhurbaşkanı Ivan Duque tarafından askıya alınmıştı.